الجيش اللبناني يطلق النار على طائرة استطلاع إسرائيلية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أطلق الجيش اللبناني النار على طائرة استطلاع إسرائيلية اخترقت الأجواء اللبنانية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الوطنية اللبنانية.

وأعلن لبنان أن الجيش أطلق النار على طائرة استطلاع فوق منطقة العديسة بعد رؤيتها بالعين المجردة، وفقا للوكالة اللبنانية.

وكانت قد شنت إسرائيل هجوما بالطائرات المسيرة على منطقة الضاحية الجنوبية في العاصمة بيروت، التي تعد منطقة حاضنة لحزب الله اللبناني.

وهدد الأمير العام للحزب، حسن نصرالله، بالرد على الهجوم الإسرائيلي خلال أيام في كلمة له بعد الهجوم.