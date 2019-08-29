خالد بن سلمان يبحث مع بومبيو حقوق الإنسان وأمن الملاحة في الخليج

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بحث نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، الأربعاء، مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، "أنشطة إيران المزعزعة لاستقرار المنطقة"، وشدد الجانبان، بحسب بيان للخارجية السعودية، على "الحاجة لتعزيز أمن الملاحة في منطقة الخليج"، وأكدا على "الحوار سبيلاً للتوصل إلى حل للنزاع في اليمن".

وثمَّنت الخارجية الأمريكية، حسبما ورد في بيان الخارجية السعودية، جهود المملكة العربية السعودية للوساطة بين الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي.

كان نائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، وصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية، الأربعاء، في زيارة رسمية، يلتقي خلالها عدداً من المسؤولين لبحث العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقال بيان للخارجية الأمريكية، إن بومبيو، جدد دعم الولايات المتحدة لـ"حل تفاوضي بين حكومة اليمن والمجلس الانتقالي الجنوبي، وشكر خالد بن سلمان، على جهود السعودية للتوسط في النزاع"، وتابع أن الطرفين "اتفقا على أن الحوار يمثل السبيل الوحيد للتوصل إلى يمن مستقر وموحد ومزدهر".

وقال بومبيو، في تغريدة له على تويتر، الأربعاء، "عقدت اجتماعًا مثمرًا مع خالد بن سلمان، لمناقشة (ملف) اليمن، والأمن البحري، ومواجهة أنشطة النظام الإيراني الخطيرة، وحقوق الإنسان".

وأضاف: "من المهم للغاية لوحدة اليمن واستقراره وازدهاره أن تحل الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي نزاعهما".