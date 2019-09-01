الحوثيون: 60 قتيلًا في غارات جوية للتحالف بقيادة السعودية جنوب صنعاء

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال المتمردون الحوثيون في اليمن، الأحد، إن 60 شخصًا على الأقل قتلوا وجرح 50 آخرون، جراء غارات جوية شنتها قوات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية على أحد مراكز الاحتجاز يومي السبت والأحد، ولا يمكن لـ CNN التحقق من هذه الأرقام بشكل مستقل.

وأضاف الحوثيون، أن المركز كان يضم عددًا من أسرى الحرب، في مدينة ذمار جنوب العاصمة اليمنية صنعاء.

وقالت إريكا توفار، المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لـCNN، إن اللجنة أرسلت فريقًا إلى موقع الهجوم لتقديم المساعدة الطبية.

وقال تحالف دعم الشرعية في اليمن والذي تقوده السعودية، السبت، إنه قصف "هدفًا عسكريًا مشروعًا" في ذمار التي تضم طائرات بدون طيار ومستودعات للصواريخ، وأضاف التحالف أنه "اتخذ جميع التدابير الاحترازية لحماية المدنيين" و"نصح المدنيين بالابتعاد عن الموقع"، وفقًا لبيان بثه التلفزيون الحكومي السعودي مساء السبت.

وقال يوسف الحضري، المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة الحوثيين، لقناة "المسيرة"، إن 7 غارات جوية استهدفت في وقت متأخر من السبت وصباح الأحد، ثلاثة مبان تضم 185 أسير حرب. وقالت القناة التي يديرها ويملكها الحوثيون، إنه "من المحتمل أن يزداد عدد القتلى، خاصة وأنه لا زال عدد من جثث تحت الأنقاض".