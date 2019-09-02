دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رحب وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف بمبادرة روسيا لتوقيع اتفاق بين دول منطقة الخليج بما يضمن حرية الملاحة في الممر المائي، وعبر ظريف، في مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، الاثنين، عن استعداد بلاده لتوقيع معاهدة عدم اعتداء بين إيران ودول منطقة الخليج.

واعتبر ظريف أن وجود قوات عسكرية أمريكية في منطقة الخليج "يزيد من التوتر في المنطقة"، على حد وصفه، مضيفًا أنه "من الممكن تحقيق الأمن في منطقة الخليج من خلال التعاون وليس التنازع بين الدول المطلة على الخليج".

وطالب وزير الخارجية الروسي، دول منطقة الخليج بالتوقيع على اتفاق يضمن حرية الملاحة في الممر المائي الدولي.

وفيما يتعلق بالاتفاق النووي، قال وزير الخارجية الروسي، إن بلاده ملتزمة بالحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران، فيما أشاد وزير الخارجية الإيراني بالموقف الروسي من الاتفاق، مشيرًا إلى التزام روسيا والصين بالتبادل التجاري مع طهران رغم الضغوط الأمريكية، على حد تعبيره.

وأشاد لافروف، بمبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لتنسيق اجتماع بين الرئيس الإيراني ونظيره الأمريكي ترامب من اجل التوصل لاتفاق جديد، واصفًا المبادرة بـ"المفيدة لإيران".

وفي الملف السوري، عبر وزير الخارجية الروسي عن أمله في أن يتم إطلاق لجنة كتابة الدستور قريبا، في إطار الاقتراحات الروسية للأزمة المستمرة منذ سنوات، فيما أشار جواد ظريف إلى الاجتماع المرتقب بين تركيا وروسيا وإيران فيما يخص الملف السوري والمنتظر عقده خلال أسابيع، مشيدًا بالدور الروسي في تهدئة الأوضاع في سوريا، على حد وصفه.