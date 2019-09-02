وسائل إعلام تونسية: مقتل مسؤول أمني و3 إرهابيين في تبادل لإطلاق النار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نقلت وسائل إعلام تونسية، الاثنين، عن مصادر أمنية تونسية، مقتل رئيس مركز الحرس الوطني بمنطقة حيدرة في ولاية القصرين، والقضاء على 3 إرهابيين، بعد تبادل لإطلاق النار بين وحدات من الحرس الوطني وعناصر إرهابية.

وبحسب راديو "موازييك" التونسي، فإن منطقة حيدرة الحدودية في ولاية القصرين، شهدت تبادلًا لإطلاق النار بين وحدات من الحرس الوطني وعناصر إرهابية.

وقالت الإذاعة الأكثر انتشارًا في تونس، إن "3 إرهابيين حاولوا التسلل من جبال الكاف نحو جبال القصرين"، مشيرة إلى أن "وحدات الحرس الوطني نفذت كمينا لهذه العناصر الإرهابية لمنعها من الوصول إلى جبال القصرين".

وبحسب مصادر أمنية لراديو "موزاييك"، فإن العملية الأمنية لازالت مستمرة، فيما لم يصدر عن وزارة الداخلية التونسية أي تعليق حتى الآن.