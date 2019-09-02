الإمارات تسحب جزءا من قواتها في اليمن.. ما الأسباب المحتملة؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أكد التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن أن غاراته الجوية على محافظة ذمار استهدفت "هدفا عسكريًا مشروعًا" مساء السبت الماضي، مُعتبرًا أنها "تمت وفق القانون الدولي".

وفي مؤتمر صحفي، الإثنين، قال المتحدث باسم التحالف، العقيد تركي المالكي، إن الغارة التي "تمت وفق القانون الدولي" استهدفت مخازن طائرات، موضحًا أن "الحوثيين ينقلون صواريخا باليستية وطائرات مسيرة إلى ذمار"، وتابع قائلا: "استهدفنا كهوفا ومخازن الطائرات والصواريخ الباليستية الحوثية".

وأضاف المتحدث باسم التحالف قائلا إن "ميليشيا الحوثي تُخزن الطائرات المسيرة في المناطق السكنية"، وأنها "تواصل العمل على الترويج لانتصارات وهمية".

ولفت المالكي إلى أن استهداف الحوثيين لمطار أبها "يؤكد انتهاكهم للقانون الدولي"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن اللجنة السعودية الإماراتية عملت على تهدئة الأوضاع في عدد من المحافظات اليمنية.

وفي وقت سابق، قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن الهجوم أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص، في حين ذكر الحوثيون أن الغارات ضربت "مبنى خاصا بالأسرى التابعين له بكلية المجتمع شمال مدينة ذمار".

من جانبه، قال الاتحاد الأوروبي، في بيان، إن هذا الهجوم، الذي يحدث وسط تصعيد عسكري مثير للقلق في جميع أنحاء البلاد، من شأنه أن يؤجج التوترات الإقليمية ويزيد من تهديد احتمالات إنهاء معاناة ملايين اليمنيين.

وجدد الاتحاد دعوته إلى الاحترام الكامل القانون الدولي لحقوق الإنسان، لا سيما ما يتعلق بحماية المدنيين، مُضيفا أنه يتوقع من جميع أطراف النزاع المشاركة بشكل بناء مع مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن بشأن تنفيذ اتفاقية ستكهولم، بما في ذلك تبادل الأسرى والتفاهم.

وأكد الاتحاد الأوروبي دعمه للعملية التي تقودها الأمم المتحدة نحو حل سياسي تفاوضي للنزاع. كما أعرب عن تعازيه لعائلات الضحايا.