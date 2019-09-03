حزب أردوغان يحيل رئيس حكومته السابق وأحد مؤسسيه للتأديب تمهيدًا لفصله

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قررت اللجنة التنفيذية في حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم، والذي يرأسه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إحالة أحمد داود أوغلو، رئيس الوزراء التركي الأسبق وأحد مؤسسي الحزب بالإضافة إلى 3 آخرين، إلى اللجنة التأديبية تمهيدًا لفصلهم، حسبما نقلت وكالة الأنباء التركية الرسمية الأناضول.

وقالت الأناضول، إن اجتماع اللجنة، عقد، الاثنين، برئاسة رئيس الحزب والبلاد رجب طيب أردوغان.

وبحسب الوكالة فإن اللجنة أحالت كلا من أحمد داود أوغلو، وسلجوق أوزداغ، وأيهان سفر أوستون، وعبدالله باشجي إلى اللجنة التأديبية، تمهيدًا لفصلهم.

ونقلت الوكالة عن مصادر لها، أن اللجنة التنفيذية لحزب أردوغان، تعتزم إحالة الارئيسين السابقين لفرعي الحزب في العاصمة أنقرة وإسطنبول إلى اللجنة التأديبية مع طلب الفصل النهائي.

وبحسب وسائل إعلام محلية تركية، فإن هؤلاء الأشخاص المقرر إحالتهم للتأديب وفصلهم من الحزب، وجهوا انتقادات للرئيس التركي أردوغان، وأعلنوا عزمهم تشكيل حزب جديد، الأمر الذي يمهد لانشقاق كبير داخل الحزب الحاكم في البلاد منذ أكثر من 10 سنوات.

ويعد أحمد داوود أوغلو، أحد مؤسسي الحزب الحاكم في تركيا، وشغل منصبي وزير الخارجية ثم رئيس الوزراء حتى استقالته في 2016.

ووجه أوغلو، الذي كان مقربًا من الرئيس التركي، انتقادات لأردوغان والحزب الحاكم، بسبب ما اعتبره "انحرافًا عن مبادئه الأساسية".

ويواجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، انتقادات هي الأولى من نوعها داخل حزبه، وذلك على خلفية الإجراءات الأمنية التي تبعت محاولة الانقلاب على حكومته في 2016، بالإضافة للانتخابات المحلية الأخيرة في إسطنبول والتي خسر فيها مرشح حزبه.

وكان مسؤولون حكوميون سابقون في حزب العدالة والتنمية، أعلنوا عزمهم تشكيل حزب جديد، على خلفية انتقاداتهم للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.