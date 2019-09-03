المجلس الانتقالي الجنوبي عن حضوره "حوار السعودية": نسعى لتحقيق السلام

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن حضوره الحوار الذي تبنته المملكة العربية السعودية، في إطار سعيه إلى "تحقيق السلام وتلبية تطلعات الشعب الجنوبي"، وفقا لعضو هيئة الرئاسة في المجلس، عدنان الكاف.

وقال الكاف عبر صفحته على تويتر: "حضور وفد المجلس الانتقالي الجنوبي الى جده بالمملكة العربية السعودية تأكيد جدي على التزام واحترام المجلس لدعوة الحوار التي تبنتها المملكة. سيبذل الوفد كل ما من شأنه تحقيق السلام وتلبية تطلعات الشعب الجنوبي".

وأضاف عضو الهيئة الرئاسية في الانتقالي الجنوبي بنفس التغريدة قائلا: "الشكر والتقدير على حرص المملكة ودعوتها للحوار والشكر لدول التحالف العربي".

وكانت قد دعت المملكة جميع أطراف النزاع في عدن إلى الجلوس على طاولة الحوار في مدينة جدة، للوصول إلى صيغة توافقية للخروج من الأزمة التي شهدتها المدينة.

وشهدت عدن اشتباكات عسكرية بين قوات المجلس الانتقالي الجنوبي وقوات الحكومة اليمنية وحزب الإصلاح، وقد أسفرت المعارك عن سيطرة المجلس على جميع مقرات الحكومة في المدينة.

وعادت وأعلنت الحكومة اليمنية لاحقا سيطرتها على محافظة عدن التي كانت تحت سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي، وهو ما نفاه المجلس ونشر صورا لقادته من مطار عدن.