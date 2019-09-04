الإمارات تسحب جزءا من قواتها في اليمن.. ما الأسباب المحتملة؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) عن وصول وزير خارجية الإمارات، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ووزير الدولة للشؤون الخارجية في السعودية، عادل الجبير، إلى باكستان لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء الباكستاني، على خلفية التوترات الأخيرة بين الهند وباكستان.

ونشرت وام مقطع فيديو يُظهر لحظة استقبال رئيس وزراء باكستان، عمران خان، للشيخ عبدالله بن زايد والجبير، قبل أن يناقشا معه القضايا ذات الاهتمام المشترك.

والتقى الوزيران بوزير خارجية باكستان، شاه محمود قريشي، وعقدا معه مباحثات شملت مناقشة آخر التطورات على مستوى المنطقة والعالم، وفقا للوكالة.

وتداول مغردون صورا تظهر وزير خارجية الإمارات ووزير الدولة للشؤون الخارجية في السعودية، وهما ينزلان من طائرة واحدة بعد وصولهما إلى باكستان.

وقال الإعلامي السعودي ناصر الحميدي، في تغريدة عبر صفحته الرسمية معلقا على صورة وصول الوزيرين ولقائهما بقيادات عسكرية ومدنية باكستانية: "دولتان عظيمتان يجمعهما عهد على تحقيق الأمن والسلام ليس في داخل المنطقة فحسب بل في دول العالم أجمع".

وتابع الحميدي قائلا في نفس التغريدة: "اليوم عادل الجبير وعبدالله بن زايد في باكستان لنزع فتيل التوتر بين قوتين نوويتين هما الهند وباكستان"، على حد تعبيره.

من جانبه، كتب المحلل السياسي الإماراتي ماجد الرئيسي تغريدة قال فيها: "الى من يراهن على ضرب تحالف السعودية والامارات.. الشيخ عبدالله بن زايد وعادل الجبير في طائرة واحدة .. وبيت التحالف متوحد"، على حد تعبيره.