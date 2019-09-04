دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – التقى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس الوزراء في الإمارات نائب رئيس الدولة حاكم دبي، بالطفل الذي أنقذ زملاءه في حادث احتراق حافلتهم.

ونشر الشيخ محمد بن راشد صورته مع الطفل خليفة الكعبي، عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر وكتب في تغريدته: " مع البطل خليفة الكعبي.. أنقذ زملاءه من حافلة واستطاع اخراجهم منها قبل احتراقها بثوان ... خليفة رجل. وليس طفل .. خليفة يحب مساعدة الناس ... مثل رئيسه خليفة حفظه الله".

وكانت قد أبرزت وسائل إعلام إماراتية قصة الكعبي، الذي قام بدفع زملائه خارج الحافلة بعد أن اندلعت النيران في مقعد خلف الذي كان يجلس به، وقام بالاتصال بالشرطة وبغرفة العمليات عبر هاتف سائق الحافلة.

وروى الطفل الإماراتي في تصريحات لصحيفة البيان الإماراتية القصة قائلا: "عند ركوبي الحافلة المدرسية شممت رائحة دخان، فأخبرت السائق الذي بدوره أوقف محرك الحافلة وتفقّدها، ثم طمأنهم بأنْ لا شيء قد حدث، وعندما تحركت الحافلة عند السادسة و45 دقيقة تماماً اندلعت نيران كثيفة خلف المقعد الذي أجلس فيه مع زميلي، فدفعت زميلي إلى الخارج"، وفقا للصحيفة الإماراتية.

وأبرزت الصحف الإماراتية معلومات عن الكعبي إذ أشارت إلى أنه في الصف الثامن ويدرس في مدارس النخبة في منطقة كلباء التابعة لإمارة الشارقة.