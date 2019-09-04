فجر السعيد تشكر ولي العهد السعودي و"عائلة مبارك" بعد أزمتها الصحية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – شكرت الإعلامية الكويتية، فجر السعيد، أمير بلادها، الشيخ صباح الأحمد الصباح وولي عهده، بالإضافة إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، على سؤالهم عنها خلال فترة مرضها التي دخلت على إثرها في غيبوبة.

وفي أول حديث لها منذ مرضها قبل شهر ونصف، قالت السعيد في مداخلة تلفزيونية من العاصمة الفرنسية، باريس، حيث تتماثل للشفاء في أحد مستشفيات العاصمة الفرنسية.

وكشفت الإعلامية الكويتية صعوبة الوضع الصحي الذي مرت به، مشيرة إلى أنها دخلت في غيبوبة ورفضت بعض المستشفيات التعامل مع حالتها حتى تم إدخالها إلى مستشفى في باريس.

وتوجهت السعيد بالشكر لأمير الكويت وولي عهده ورئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، كما خصت بالشكر كل من العاهل السعودي وولي عهده على السؤال والاهتمام، وأشارت إلى أن مكتب ولي العهد السعودي "لم يتوقف عن السؤال عنها" منذ بداية أزمتها.

ووجهت الإعلامية الكويتية الشكر أيضا للرئيس الفلسطيني، محمود عباس، والرئيس المصري السابق، حسني مبارك وزوجته وابنه جمال الذين تواصلوا مع عائلتها للاطمئنان على صحتها، بالإضافة إلى رئيس وزراء البحرين.

وقالت السعيد إنها تتماثل للشفاء ولكن وضعها الصحي لا يسمح لها بالعودة لمزاولة مهنتها كإعلامية بعد، لافتة إلى أن الأطباء أبلغوها بأنها تحتاج إلى شهرين حتى تعود.

يذكر أن السعيد من أبرز الإعلاميات الكويتيات واشتهرت بموقفها الداعي للتطبيع مع إسرائيل وإدخال رؤوس الأموال العربية إليها، وهو الموقف الذي رحبت به الخارجية الإسرائيلية مطلع يناير/كانون ثاني من العام الجاري.