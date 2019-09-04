من هو "أبوخطاب" المطلوب المصري الذي أوقفته دورية للجيش اللبناني؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أوقف الجيش اللبناني مطلوبًا مصريًا، قال إنه شكَل خلية أمنية إرهابية تعمل لصالح تنظيم داعش، خططت لاستهدف مراكز للجيش وعسكريين ومواقع دينية وسياحية.

وقال الجيش، في بيان، الأربعاء، إن دورية من مديرية المخابرات أوقفت على أحد مداخل مخيم عين الحلوة المطلوب المصري، فادي إبراهيم أحمد علي الملقب بـ"أبو خطاب"، لانتمائه إلى تنظيم فتح الإسلام الإرهابي.

وأوضح أن "أبوخطاب" يعتبر أحد أبرز المطلوبين الإرهابيّين لقيامه بتشكيل خليّة أمنية إرهابية تعمل لصالح تنظيم داعش، تم توقيف معظم أفرادها. وأشار إلى أن الخلية كانت قد خطّطت لاستهداف مراكز للجيش اللبناني وعسكريين وبعض الأماكن الدينية والسياحية في عدد من المناطق اللبنانية.

وبحسب بيان الجيش، شارك المطلوب المصري في معارك ضد الجيش في طرابلس عام 2014 ضمن مجموعة الإرهابيَّيْن أسامة منصور وشادي المولوي.

ولفت الجيش إلى أن "أبوخطاب" غادر مخيم عين الحلوة في سبتمبر/أيلول 2017، وأنه بثّ فيديو يوثّق خروجه، قبل أن يعود إلى المخيم في فبراير/شباط 2018، لاستئناف نشاطه الإرهابي في التخطيط لتنفيذ أعمال أمنية في الداخل اللبناني.

ويشار إلى أن شمال لبنان، لا سيما مدينتي طرابلس وعرسال، شهد اشتباكات عنيفة في شهري أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني 2014، بين قوات الجيش اللبناني ومجموعات مُسلحة مُتشددة ترتبط بأخرى تقاتل في سوريا، حيث صحبها مقتل وإصابة العشرات من الجانبين فضلا عن مدنيين سقطوا خلال المواجهات، إضافة إلى حملة اعتقالات طالت أكثر من 200 شخص.