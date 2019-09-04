محمد بن زايد: الإمارات والسعودية في "خندق واحد" لمواجهة التحديات المحيطة

الإمارات تسحب جزءا من قواتها في اليمن.. ما الأسباب المحتملة؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد، الأربعاء، أن الإمارات والسعودية في "خندق واحد" لمواجهة التحديات المحيطة، وذلك في كلمة له بافتتاح حديقة شهداء حرس الرئاسة.

وقال الشيخ محمد بن زايد: "الإمارات والسعودية شراكة الخندق الواحد في مواجهة التحديات المحيطة.. والهدف الذي يجمعنا أمن السعودية والإمارات واستقرار المنطقة، يجمعنا مصيرنا ومستقبلنا".

وأضاف ولي عهد أبوظبي قائلا: "حادث صافر في سد مأرب دفعت فيه الإمارات دماء غالية زكية وأرواحا نفيسة طاهرة، خرجنا من ذلك اليوم العصيب أكثر قوة وتصميم، والحمد لله تجاوزناه بإصرار أقوى وإرادة أصلب، تضحيات شهدائنا عظيمة ووقفة ذويهم تاريخية مشرفة"، على حد تعبيره.

وتزامنت كلمة الشيخ محمد بن زايد، مع إعلان وكالة أنباء الإمارات (وام) عن وصول وزيرر خارجية الإمارات ووزير الدولة للشؤون الخارجية في السعودية معا إلى باكستان>

وتداول إعلاميون ومحللون سياسيون سعوديون وإماراتيون صورا تظهر نزول الوزيرين من الطائرة نفسها في باكستان، وأكدوا على عمق الشراكة ومتانة العلاقة بين أبوظبي والرياض.