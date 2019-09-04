السعودية.. أمير الرياض يرد على منتقدي "دمج الصفوف الأولية"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تداول مغردون عبر موقع تويتر مقطع فيديو يُظهر ردا لأمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر، على من ينتقدون مشروع مدارس "الطفولة المبكرة" في السعودية، وهي المدارس المختلطة للصفوف الأولية في المملكة.

وقال أمير الرياض عند سؤاله عن الموقف السلبي للبعض تجاه المشروع: "لا تلتفت لهم هؤلاء أبدا والخطة واضحة والمسيرة مباركة وسنصل إن شاء الله إلى تحقيق الأهداف بكل ما أوتينا من قوة"، على حد تعبيره.

وكان قد أثار مشروع مدارس "الطفولة المبكرة" جدلا واسعا في السعودية خلال الأيام الماضية، وانقسم المغردون بين مؤيد ومعارض له.

وانتشر وسم "دمج الصفوف الأولية" على موقع تويتر، هلال اليومين الماضيين، ورأى بعض المغردين أن القرار لم يكن موفقا، وأشار أحدهم إلى أنه سيسهم في "تمييع الهوية الرجولية للطفل" عبر تعويده على الاختلاط.

من جانبه، أيد الناقد السعودي، إبراهيم منيف، القرار مشيرا إلى أن الأطفال ذكورا وإناثا سيعتادون على التعامل مع بعضهم على أساس إنساني، وفقا لتغريدة نشرها عبر صفحته الرسمية على تويتر.

وتداول بعض المغردين صورا من فصول المدارس للأطفال البنين والبنات ووصف أحدهم المشهد بأنه "يسر الناظرين"، على حد تعبيره.

وكانت قد أطلقت وزارة التربية والتعليم في السعودية مشروع مدارس "الطفولة المبكرة" وقد دشن أمراء مناطق المملكة عشرات المدارس حول السعودية ضمن هذا المشروع.

وقالت وزارة التعليم إنها هدفها من هذا المشروع هو تهيئة الأطفال بين سن الرابعة والسادسة للاندماج في التعليم العام واستيعابهم في مرحلة رياض الأطفال ولأهمية هذه المرحلة في تكوين شخصية الطفل، وفقا للموقع الرسمي للمشروع.