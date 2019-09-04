قرقاش عن المباحثات اليمنية في جدة: وحدة الصف ضد الحوثيين أولوية

الإمارات تسحب جزءا من قواتها في اليمن.. ما الأسباب المحتملة؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- رحب وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، بالمباحثات الجارية بالسعودية بين مسؤولين في الحكومة اليمنية "الشرعية" والمجلس الانتقالي بالجنوب.

وكتب قرقاش، في تغريدة له عبر تويتر: "نتطلع بثقة وتفاؤل إلى نجاح اجتماع جدة بين حكومة اليمن الشقيق والمجلس الانتقالي الجنوبي".

ورأى قرقاش أن وحدة الصف ضد "الانقلاب الحوثي" ومضاعفة الجهد في مواجهته أولوية. كما وجه الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية على قيادة التحالف سياسيًا وعسكريًا بـ"حرص وحنكة واقتدار".

وسيطرت قوات النخبة الموالية للمجلس الانتقالي جنوب اليمن على عدن، العاصمة المؤقتة للحكومة، في 10 أغسطس/آب الماضي، قبل أن تنسحب في بعض المناطق، وسط اشتباكات متقطعة بين قوات النخبة والحكومة في مدن أخرى.

وكانت المملكة قد دعت جميع أطراف النزاع في عدن إلى الجلوس على طاولة الحوار في مدينة جدة، للوصول إلى صيغة توافقية للخروج من الأزمة التي شهدتها المدينة.