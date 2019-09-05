جدال بين سكينة المشيخص وإعلامي سعودي حول الشيعة والعلاقة بإيران

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – اشتعل نقاش بين الإعلامية السعودية، سكينة المشيخص، الخميس، والإعلامي السعودي منصور الخميس، حول "الخمس" الذي يدفعه أفراد الطائفة الشيعية، بعد أن قال الأخير إن جزءا من الخمس الذي يدفعه بعض الشيعة يذهب للحرس الثوري الإيراني.

وقال الخميس عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "إعلان من الحكومة الأمريكية للابلاغ عن المصادر المالية للحرس الثوري الإيراني.. أعتقد أن الخمس الذي يدفعه بعض الشيعة في العالم حسب المذهب يصل منه جزء للحرس الثوري عبر وكلاء لهم في العديد من الدول عبر تحويلات مالية شخصية".

وردت المشيخص، التي تنتمي للطائفة الشيعية، على تغريدة الخميس قائلة: "معظم الشيعة يدفعون الخمس لأنه من صميم المذهب، الخمس يذهب للفقراء من آل البيت و غيرهم من فقراء العامة و للعلم ايضاً يحق لنا كشيعة إعطاء " الخمس " لأي فقير نعرفه .. لذلك لا " تفتي " في شيء ما تعرفه وتتهم الشيعة بدعم الحرس الثوري".

ليكتب الإعلامي السعودي تغريدة أخرى قال فيها: "بعد أن نصبت سكينة المشيخص نفسها وكيلة عن الشيعة في العالم وقامت بتنزيه الملايين ومنحهم شهادات النزاهة والبراء من دعم إيران ونفت نفياً قاطعاً أن يكون هناك وكلاء لإيران حول العالم يجمعون الخمس وتربطهم صلة بإيران.. لم يتبقى إلا أن يرسل لها وزير الخارجية محمد جواد ظريف شهادة شكر.".

وردت الإعلامية السعودية على تغريدة الخميس قائلة: "أتحدث عن الشيعة بحكم مذهبي أنا شيعية وهناك شيعة في السعودية ومن حقي أن أرفض الاتهام وحديثك عن دعوة جواد ظريف تشكيك واتهام بالعمالة".

وأضافت المشيخص في تغريدة أخرى قائلة: "يعني يا يشكك في ولاءنا كشيعة ونسكت يا نصير عملاء لإيران؟ وهل الشيعة هم إيران؟ وما دخل جواد ظريف في مواطنة سعودية حتى يشكرها؟ ما فرقت عن أي طائفي يقول روحي إيران وكأن السعودية ليست بلدي".

والخمس الذي يدفعه أفراد الطائفة الشيعية، هو خمس ما فاض من مؤونة السنة وأموالها ويتم دفعه للفقراء والمحتاجين، وهو جزء من أركان المذهب الشيعي.