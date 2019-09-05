دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة تظهر كلا من حسن نصرالله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، وعبدالملك الحوثي، زعيم جماعة الحوثي في اليمن، طارحين تساؤلات عن سبب تشابة "المايكروفون" أمامها.

الباحث الكويتي، مشعل النامي، كتب في تغريدة معلقا على الصورة قائلا: "يا ترى ما سبب تشابه المايكات؟؟ هل ترسلها لهم إيران مع الخطابات التي يجب أن يقرأوها؟؟ أم أنهم يصورون في نفس الاستوديو؟؟"

أما الإعلامية البحرينية، سوسن الشاعر، فقالت من جهتها على صفحتها بتويتر: "بعد العقوبات إيران قالت لخدمها تصرفوا استوديوا واحد لكم كلكم ما عندي اصرف على اثنين يسجل جرذ الضاحية مسرحيته و يهدد بصوواويخه و لما يخلص يدخل بعده جرذ صنعاء يخزن و يطلع.. طيب غيروا المايكات فضحتوهم الله يفضحكم".

ويذكر أن هذه الصورة التي لا يمكن لموقع CNN بالعربية التأكد من صحتها بشكل مستقل، تداولها نشطاء على تويتر منذ سنوات، وبرزت مجددا بعد خطابات الحوثي ونصرالله الأخيرة، وفيما يلي نقدم لكم عددا من التعليقات التي وردت عليها سابقا: