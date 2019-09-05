ضجة محمد علي في مصر.. والده يشير إلى "طائرة خاصة من قطر وغسيل دماغ"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال علي عبدالخالق، والد رجل الأعمال المصري، محمد علي، إنه طالب الأخير بالاعتذار عن التصريحات التي بدرت منه حول شخصيات في الجيش المصري والرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتا إلى أن هناك "مسؤولا في قطر" على حد تعبيره، قال لابنه إن "هناك طائرة خاصة ستقلك".

جاء ذلك في مقابلة لعبدالخالق مع الإعلامي المصري، أحمد موسى على قناة صدى البلد، حيث قال إن عبدالله "باع كل حاجة له هنا (مصر)" قبل السفر، مقدما اعتذاره لما بدر عن ابنه، قائلا: "أنا بعتذر للدنيا كلها، الريس وبيت الريس والبلد والجيش من أصغر واحد لأكبر واحد في البلد.."

وتابع قائلا: "للرئيس أنا بقول حقك على راسي من فوق، اعتبره ابنك وحد غلط بلفظ أو حاجة، الرئيس وبيت الرئيس على دماغي من فوق، أعمل ايه عشان أرضيه؟ إذا كان هفوة أو لعب في دماغه أو حصل له غسيل مخ وده شيء وارد لأنه راح بفلوسه بيعمل مشاريع جامدة هناك اتلموا عليه المجموعة طبعا واشتغلوا معاه لخبطوا حياته.."

واردف قائلا: "مش محمد ابني ده، التصرفات دي، مش ابني لأ مش ده محمد، محمد كان انسان يعني فوق الوصف، انت عندك شركة فيها أكثر من كدا ألف يحلفوا بحياته.."

ويذكر أن رجل الأعمال المصري، محمد علي، قد أثار ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد توجيهه انتقادات للجيش المصري وشخصيات عسكرية مقربة من الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، على خلفية ما مشاريع عمل فيها معهم على حد تعبيره، وهو الأمر الذي لا يمكن لموقع CNN بالعربية التأكد من صحته بشكل مستقل.