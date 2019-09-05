بين السعودية وإيران ومصر وتركيا.. أضخم 10 جيوش بعدد الجنود بالمنطقة

ما هي قدرات الجيش اللبناني مقابل الإسرائيلي؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يشكل الأفراد الفاعلون في الخدمة العسكرية رأس الحربة لأي جيش، حيث يعتبر عدد الجنود النشطين من العناصر المهمة في تفوق الجيوش وترتيبها على الساحة العالمية، وفي هذا التقرير نرصد لكم أضخم 10 جيوش في منطقة الشرق الأوسط من حيث عدد الجنود الفاعلين في الخدمة، وفقاً لموقع “غلوبال فاير باور” المتخصص بالشؤون العسكرية للدول.

يحتل الجيش الإيراني المرتبة الأولى في المنطقة والثامنة عالمياً من حيث عدد الجنود الفاعلين في الخدمة، إذ يضم عدداً كبيراً من القوات الفاعلة تقدر بنحو 523.000 متفوقة بذلك على الكثير من جيوش المنطقة، وفقاً للموقع.

أما في المرتبة الثانية جاءت مصر التي يعد جيشها الأقوى عربياً، حيث بلغ عدد أفراد جيشها الفاعلين 440.000 جندي، كما يحتل جيشها المرتبة العاشرة عالمياً في هذا الجانب.

ووفقاً لـ“غلوبال فاير باور” تأتي في المرتبة الثالثة تركيا بعدد 355.000 جندي فاعل، وفي المرتبة الرابعة جاءت المملكة العربية السعودية بـ230.000 جندي فاعل، متفوقة على المغرب التي احتل جيشها المرتبة الخامسة بعدد جنود بلغ 196.000 جندي.

أما في المرتبة السادسة تأتي إسرائيل بعدد 170.000 جندي فاعل، تلتها العراق التي احتل جيشها المرتبة السابعة بنحو 165.000 جندي فاعل.

من جهتها احتلت سوريا المرتبة الثامنة بالقائمة بعدد جنود بلغ نحو 142.000 عنصر فاعل، تلتها الجزائر التي جاءت في المرتبة التاسعة بعدد جنود فاعلين بلغ 130.000 جندي.

فيما احتلت السودان المرتبة العاشرة من حيث عدد الجنود الفاعلين في الخدمة، حيث بلغ عدد أفراد جيشها 104.000 جندي.