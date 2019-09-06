دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— ألقى الدبلوماسي الإسرائيلي، ليئور بن دور، مدير إدارة مصر والمغرب في وزارة الخارجية الإسرائيلية، الضوء على أول مسرحية من نوعها عن "الهولوكوست" أقيمت في مصر.

جاء ذلك في مقطع فيديو نشرته صحفة إسرائيل بالعربية التابعة للخارجية الإسرائيلية على صفحتها بتويتر، بتعليق: "لأول مرة مسرحية عن الهولوكوست في جامعة مصرية. هذه المسرحية صادفت الدبلوماسي الإسرائيلي ليئور بن دور، فترى ماذا كان تعقيبه عليها؟"

وقال بن دور في الفيديو: "مين ميحبش المسرح؟ أنا بحب المسرح أوي، أنا خدمت في مصر في سفارتنا بالقاهرة ودائما وباستمرار أعمل من أجل بناء الجسور بين إسرائيل وجيرانها، وعاوز أشارككم في مسرحية حضرتها على اليوتيوب، اسم المسرحية: سوبيبور، اسم غريب شوية مش كده؟"

وتابع قائلا: "سوبيبور كا معسكر اعتقال وإبادة أقامه النازيون على أرض بولندا وقتل فيه 170 ألف نسمة، أغلبهم يهود، ومين انتج المسرحية؟ كلية التجارة في دامعة عين شمس في القاهرة والممثلين فيها طلاب الكلية، برافو عليكم، كل الاحترام.."