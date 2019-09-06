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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— نشر الإعلامي السوري، فيصل القاسم، صورة قارن فيها بين لقطات لعدة مدن سورية مع تل أبيب بإسرائيل في ظل ما وصفه بـ"عصر القيادة الحكيمة".

جاء ذلك في تغريدة للقاسم على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال في تعليق على الصورة: "تل أبيب والمدن السورية في عصر القيادة الحكيمة ودول المقاومة والممانعة".

من جهته رد أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية على تغريدة القاسم قائلا: "وبعد ذلك يحاول ابواق المقاولة إقناع جمهورهم انهم على حق.."

وفي تغريدة منفصلة قال أدرعي: "إلى أبواق المقاولة الذين أطلقوا هاشتاغ ابواق الصهيونية: أنتم مجرد أداة في اللعبة الإيرانية. فلا تنسوا كيف استخدم الايراني شقيقكم حسين مرتضى وطرده في لحظة واحدة رغم انه خصص كل طاقاته للتغطية على جرائمه وأكاذيبه..."