بومبيو: ثقتنا في بريطانيا وفرنسا وألمانيا لوقف ابتزاز إيران النووي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عبر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، عن ثقة بلاده في أن تتخذ بريطانيا وفرنسا وألمانيا، إجراءات حاسمة لوقف ما سماه بـ"الابتزاز النووي الإيراني"، على حد تعبيره.

وكتب بومبيو، في حسابه على تويتر، الجمعة، "نحن على ثقة من أن المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، بل جميع الدول المتحضرة، ستتخذ إجراءات حاسمة لوقف الابتزاز النووي الإيراني".

وفي تغريدة أخرى، اعتبر بومبيو، أن " انتهاك " إيران لكافة القيود المفروضة على البحث والتطوير النووي، والمنصوص عليها في الاتفاق المبرم في 2015، " تكشف حقيقة أن إيران تحتفظ بقدرة هائلة على تخصيب اليورانيوم"، واصفًا ذلك بأنه "نقطة ضعف أساسية في الاتفاق النووي مع إيران".

وكانت إيران أعلنت أنها ستتجاوز كافة القيود المنصوص عليها في الاتفاق النووي والخاصة بالبحث والتطوير النووي، في إطار الخطوة الثالثة لتقليص التزاماتها بالاتفاق النووي، وذلك ردًا على العقوبات المفروضة عليها من جانب الولايات المتحدة في أعقاب انسحابها من الاتفاق، فيما أعلنت طهران، في وقت سابق، أنها ربما تتراجع عن تلك الخطوات إذا ما تم التوصل لاتفاق مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالتبادل التجاري وإنقاذ الاتفاق النووي.