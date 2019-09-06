"تحالف الشرعية": سقوط صاروخ باليستي حوثي في صعدة اليمنية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال العقيد تركي المالكي المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، إن المتمردين الحوثيين أطلقوا صاروخًا باليستيًا من محافظة عمران اليمنية، من منصات إطلاق بوسط المدينة، ليسقط بعد الإطلاق داخل الأراضي اليمنية في محافظة صعدة، وذلك بعد ظهر الجمعة، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية واس.

وأوضح العقيد المالكي، بحسب واس، أن "استمرار المليشيا الحوثية في انتهاك القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية بإطلاق الصواريخ البالستية وسقوطها عشوائياً على المدنيين والأعيان المدنية له تأثير مباشر على التجمعات السكانية، ويهدد حياة المئات من المدنيين الأبرياء بالداخل اليمني".

وأكد المالكي أن "قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات البالستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي"، على حد وصفه.