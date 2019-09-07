كل ما قد تريد معرفته عن الحظر الأمريكي على النفط الإيراني

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— نشر جون بولتون، مستشار شؤون الأمن القومي للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، صورة لناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا 1" في ميناء طرطوس السوري.

وعلق بولتون على صورة الأقمار الصناعية على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، قائلا: "أي أحد قال إن أدريان داريا 1 لم تكن متوجهة إلى سوريا بحالة إنكار. طهران تعتقد أن تزويد نظام الأسد القاتل أكثر أهمية من تزويد شعبها.."

وتابع قائلا: "يمكننا التحدث، ولكن إيران لن تحصل على أي إعفاءات من العقوبات حتى تتوقف عن الكذب ونشر الإرهاب".

ويذكر أن وزارة الخارجية الأمريكية، قد أعلنت تقديم مكافآت تصل قيمتها إلى 15 مليون دولار، مقابل معلومات تؤدي إلى تعطيل الآليات المالية للحرس الثوري الإيراني وفروعه، حيث قالت في تغريدة على صفحة فريق التواصل التابع لها بتويتر: "يقدم برنامج المكافآت من أجل العدالة مكافأة تصل لـ 15 مليون دولار للحصول على معلومات تؤدي إلى تعطيل الآليات المالية للحرس الثوري الإيراني وفروعه، بما فيها فيلق القدس.. قام التنظيم بتمويل العديد من الهجمات والأنشطة الإرهابية على مستوى العالم عن طريق وكلاءه مثل حزب الله وحماس".