إيران: رفعنا عدد وحدات الطرد المركزي ونسعى لإنتاج مليون وحدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلن بهروز كمالوندي، المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، السبت، عن زيادة عدد أجهزة الطرد المركزي، لافتا إلى أن طهرات باتت تنتج في الوقت الحالي 270 ألف وحدة طرد مركزي.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي للمسؤول الإيراني، نقلته وكالة الأنباء الرسمية بالبلاد، حيث قال: "بما أن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق النووي، كما ان الطرف الاخر لم يلتزم بتعهداته، فقد قررت إيران خفض التزاماتها لتحقيق التوازن في تنفيذ الاتفاق النووي، ووفقا لما أعلنه رئيس الجمهورية فان الخطوة الثالثة تمنح البرنامج النووي الايراني سرعة أكبر، وفي هذا الإطار ينبغي أن يصل تخصيب اليورانيوم الى درجة تلبي معها حاجة محطات الطاقة والبلاد".

وتابع قائلا: "ننتج حاليا 270 ألف وحدة طرد مركزي ونسعى الى الوصول الى مليون وحدة"، لافتا إلى أنه "لازالت امامنا 3 قيود أخرى وردت في الاتفاق النووي لا ننوي التخلي عن احداها في الوقت الراهن وهي الشفافية.. اتخذنا أربعة اجراءات في إطار الخطوة الثالثة لتقليص الالتزام بالاتفاق النووي".

والقى المسؤول الإيراني الضوء على أنه "في حال القيام بأربعة اجراءات أخرى فيما يتعلق بتخصيب اليورانيوم فلن تبقى أمام إيران أية قيود على صعيد تخصيب اليورانيوم.. أمامنا خطوة هامة في تخصيب اليورانيوم وأجيال اجهزة الطرد المركزي سنقوم بها في الشهر القادم".