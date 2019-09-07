إيران تستولي على ناقلة نفط أجنبية في مضيق هرمز وتحتجز 12 فلبينيًا

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قال العقيد دهاكي، قائد القوات البحرية الإيرانية في هرمزان، السبت، إن إيران استولت على ناقلة نفط أجنبية في مضيق هرمز، وأن السلطات الإيرانية ألقت القبض على 12 فلبينيًا كانوا على متن السفينة.

وأضاف، حسبما نقل التليفزيون الإيراني الرسمي، أنه تم الاستيلاء على زورق قطر أجنبي، كما تم العثور على أكثر من 283 ألف لتر من وقود الديزل المهرب من إيران، بقيمة 322 مليار و 712 مليون ريال إيراني أي ما يعادل حوالي 2.9 مليون دولار أمريكي.