دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— رد الأمير السعودي، عبدالله بن سلطان بن ناصر آل سعود، على تقارير إعلامية هاجمته بعد استشهاده بتقرير "قدرة السعودية على تدمير إيران بـ8 ساعات"، قائلا "إنها أوجعت الكثير من أذناب إيران".

جاء ذلك في تغريدة للأمير السعودي على صفحته بتويتر، قائلا: "يبدو لي ان محتوى التغريدة اوجعت الكثير من اذناب إيران ومواليها فأصبحوا يتخبطون بالكلام.. اما عن قدرتنا وقوتنا ووحدتنا وامكانيات المملكة فهي حقيقة وواضحة للجميع.. واي من يفكر ان يتعرض لأمن المملكة سيرى ما لا يسره وما يعكر صفوه سنين طوال ويعيده للعصور الوسطى.."

وأرفق الأمير عبدالله في تغريدته رابطا لتقرير نشره تلفزيون عربي 21 بعنوان "أمير سعودي يصرح بقدرة بلاده على تدمير إيران في 8 ساعات فقط..! ما القصة؟"

وكان الأمير قال في تغريدته الأصلية بتاريخ الـ4 من الشهر الجاري، معقبا على التقرير: "’السعودية تستطيع تدمير ايران في٨ ساعات‘ طبعا هذا مقطع من عامان.. أي قبل طائرات ال ف١٥ اس اي وقبل شراء وتطوير منظومات الدفاع الجوي والقوات البحرية والبرية والجوية بصواريخ متطورة ومتقدمة.. وما خفي أعظم.. لا توجد اي قوة في العالم تستطيع ان تقف في وجه وحدتنا وعزمنا ونهضتنا والحمدلله.."

ويذكر أن التقرير الذي بث على قناة 24 ينقل على لسان محلل تحدث عن ميزان القوة بين السعودية وإيران، حيث قال: "إيران لا تملك مقاتلات تستطيع الوصول إلى المملكة العربية السعودية أحد ما لديهم طائرات اف 14 وهذه منسخة من سلاح الجو الأمريكي منذ عشرات السنين، لديهم اف 5 منسخة، المملكة العربية السعودية أهدتها لدول.."