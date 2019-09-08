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نشر الأحد ، 08 سبتمبر / ايلول 2019

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعاد الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، نشر مقطع فيديو موجها إياه "لمن يكذبون في أهداف إيران الشريرة" ومحذرا من "خطورة هؤلاء البشر".

جاء ذلك في تغريدة نشرها خلفان على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، بتعليق قال فيه: " لمن يكذبون في اهداف إيران الشريرة"، مضيفا في تغريدة منفصلة: " أسفي على من لا يعي خطورة هؤلاء البشر على البشرية".

وفي مقطع الفيديو يظهر منشد أمام حشد من الأشخاص ساردا جملا نقدم لكم أبرزها وفقا للترجمة الموجودة على مقطع الفيديو والذي لا يمكن لموقع CNN بالعربية التأكد من صحتها بشكل مستقل:

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