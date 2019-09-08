أمير الكويت يجري فحوصات طبية في الولايات المتحدة وتأجيل لقائه بترامب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، يوم الأحد، عن وزير الديوان الأميري الكويتي، أن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح دخل مستشفى في الولايات المتحدة لـ"استكمال فحوصات طبية"، مما دعا إلى تأجيل لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال وزير الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح، حسبما نقلت الوكالة، إن اللقاء الذي كان مقررًا خلال أيام، تم تأجيله إلى موعد لاحق لم يتم تحديده بعد.

كان الشيخ صباح الأحمد الصباح، بدأ زيارة للولايات المتحدة، قبل أيام، وذكر البيت الأبيض، في وقت سابق، أنه من المقرر أن يلتقي أمير الكويت بترامب في 12 سبتمبر أيلول الجاري، وكان من المنتظر أن يبحث الزعيمان الملفات المشتركة بين البلدين وتقوية العلاقات الاقتصادية والأمنية، بالإضافة إلى مناقشة التطورات الإقليمية وقضايا مكافحة الإرهاب.