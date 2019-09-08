دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— برز البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، السبت، حول الأزمة الخليجية ومقاطعة قطر، بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وبالأخص في بعض النقاط التي تضمنها البيان.

من النقاط التي أثارت تفاعلات المغردين كان ما تضمنه البيان من نفي تجريم المتعاطفين مع قطر وفرض عقوبات بالسجن وغرامات مالية، والتأكيد على أن "أنظمة المملكة تكفل حرية الرأي والتعبير لكل إنسان مالم يكن فيها تعدٍ أو تجاوزٌ على النظام العام أو المجتمع أو أفراده أو ثوابته"، وفقا لما جاء في البيان.

وبرز أيضا موضوع مطالب دول المقاطعة من قطر وكيف السبيل لإيجاد حل للأزمة، إذا ذكر البيان أنه "لن يكون هناك حلّ لهذه الأزمة إلا عبر استجابة قطر لمطالب الدول الأربع وتوقّفها عن دعم الإرهاب واحتضان المتطرفين وكفّ تدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول الأربع لتصبح جارًا وشريكًا وثيقًا، كما أنّ الحلّ لن يكون إلا من خلال الوساطة الكويتية وعبر منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية".

وفيما يلي نستعرض لكم عددا من التغريدات التي تداولها النشطاء حول هذه البيان: