دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت جماعة "حزب الله" اللبنانية أنها أسقطت طائرة إسرائيلية بدون طيار (درون)، في وقت مبكر من صباح الإثنين، لدى تحليقها على الحدود الجنوبية.

وقال الحزب، في بيان، إن "مجاهدي المقاومة الإسلامية تصدوا بالأسلحة المناسبة لطائرة إسرائيلية مسيرة أثناء عبورها للحدود الفلسطينية - اللبنانية باتجاه بلدة رامية الجنوبية"، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية. وأضاف بيان الحزب أنه "تم إسقاط الطائرة المسيرة في خراج البلدة وأصبحت في يد المقاومين".

في المقابل، نقلت القناة 13 العامة الإسرائيلية عن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي تأكيده سقوط الطائرة في داخل الأراضي اللبنانية، قائلا إنها كانت في "مهمة روتينية في شمال إسرائيل". وأضاف أنه لا مخاوف من تسريب معلومات منها.

وفي الآونة الأخيرة، تبادل حزب الله وإسرائيل القصف عبر الحدود بعد أسبوع من سقوط طائرتين مٌسيرتين في الضاحية الجنوبية لبيروت، في أول تصعيد مباشرة منذ حرب يوليو/تموز 2006.

وفي وقت سابق، قال الأمين العام لحزب الله، حسن نصرالله، إن الحزب بدأ مرحلة جديدة تستهدف الطائرات المُسيرة في سماء لبنان، مؤكدًا أنه لم يعد هناك "خطوط حمراء" في مواجهة إسرائيل.