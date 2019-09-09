أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- أعلن الجيش الإسرائيلي أن عناصر موالية لـ"فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني أجرت "محاولة فاشلة"، صباح الإثنين، لقصف أهداف إسرائيلية من الأراضي السورية.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن "عددًا من الصواريخ تم إطلاقها من سوريا"، مُوضحًا أن "جميعها فشل" في الوصول إلى إسرائيل.

وأضاف أن "عناصر مليشيا شيعية يعملون تحت قيادة فيلق القدس أطلقت الصواريخ من ضواحي دمشق". وحمل الجيش الإسرائيلي النظام السوري مسؤولية جميع الأحداث التي تُجرى من داخل سوريا.

وفي 25 أغسطس/آب، قصفت إسرائيل أهدافًا في دمشق قالت إنها كانت تحوي طائرات مٌسيرة تابعة للحرس الثوري الإيراني، وسقط خلال الضربات عنصرين من حزب الله.