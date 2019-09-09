دبي، الإمارات العربية المُتحدة (CNN) – انتقلت ساحة المواجهات السياسية والعسكرية بين إسرائيل ولبنان إلى النطاق الفني، بعد تغريدة لمُتحدث الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، دفعت الفنان اللبناني راغب علامة للتعليق.

أدرعي كتب تغريدة، الإثنين، عبر حسابه في تويتر، اتهم فيها حزب الله باستغلال "بلاد الأرز" لصالح إيران، مُستندًا إلى أغنية "طار البلد" للفنان اللبناني راغب علامة.

وقال أدرعي: "طار البلد… بصوت المغنّي اللّبناني راغب علامة… ترى شو الّي طيّر لبنان؟ اسألوا حالكن هالسّؤال بتلاقوا إنّه الجواب هو استغلال حزب الله لبلاد الأرز لصالح إيران". وأضاف: "الله يفكّ أسر لبنان من الإرهاب الإيراني"، مُعتبرًا أن "إيران تورّط لبنان".

ولم يمض وقت طويل حتى غرد راغب علامة، قائلا: "لن ينجح المتحدِّث العسكري باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي في استدراجنا إلى الرد. فهو لا يستحق منا هذا الشرف، لا في الشكل، ولا في المضمون".

وأضاف علامة: "في كل الأحوال، جميعنا يعلم ما ارتكبته وترتكبه إسرائيل وعملاؤها من فظائع يوميًا في لبنان وفلسطين وسوريا، وغيرهم... ونقطة على السطر! إسرائيل عدو".

وحينما طرح علامة أغنيته في ديسمبر/ كانون الأول أثارت وقتها انتقادات عدد من نواب البرلمان، لكون كلماتها تحمل نبرة استياء من الأوضاع في لبنان، حيث تقول بدايتها: "صار الوقت يا ناس نصرح على العالي ما في وقت... طار البلد يا ناس ويني العدالة... عم تنطفي الأحلام والوعي فينا نام، كلما لقدام عم تصعب الحالة".

ومع سقوط طائرتين إسرائيليتين مُسيرتين في الضاحية الجنوبية لبيروت تصاعد التوتر بين البلدين، مصحوبًا بتبادل القصف بين حزب الله وإسرائيل دون سقوط ضحايا.