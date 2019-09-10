نصرالله يشبه خامنئي بـ"الحسين" في ذكرى عاشوراء: المعركة مع "يزيد" تتجدد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اعتبر حسن نصرالله أمين عام جماعة "حزب الله" اللبنانية الشيعية، خلال كلمته مساء الإثنين، بمناسبة ذكرى عاشوراء ومقتل الإمام الحسين بن علي، حفيد النبي محمد، في معركة كربلاء، أن المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي هو "حسين هذا الزمان".

كما رأى نصرالله أن المعركة بين الحسين ويزيد بن معاوية، التي تعد أحد أبرز جذور الصراع الطائفي بين الشيعة والسنة، تتجدد الآن، في إشارة إلى التحالف السني الذي تقوده المملكة العربية السعودية لمواجهة إيران وأتباعها في المنطقة.

وقال نصرالله: "اليوم تحاول أمريكا وإسرائيل وأدوات أمريكا وإسرائيل أن تحاصر مخيمنا، وإمام هذا المخيم هو الإمام خامنئي دام ظله الشريف، ومركز هذا المخيم هو الجمهورية الإسلامية في إيران"، وفقا لمقطع فيديو بثته قناة "المنار" التابعة لحزب الله.

وأضاف نصرالله: "هذا مخيمنا وهذا إمامنا وهذا قائدنا وهذا حسيننا. في هذه المعركة لا مكان للحياد إما أن تكون مع الحسين أو تكون مع يزيد، المعركة تتجدد والمواجهة تتجدد من جديد"، على حد تعبيره.

وتابع نصرالله: "سنقول لنتنياهو والصهاينة وكل المتآمرين علينا: نحن قوم لا يمكن أن يُمس بإرادتنا وبعزمنا وبيقيننا وإيماننا، لا حصار ولا تجويع ولا عطش ولا خوف ولا حرب".

وكرر نصرالله تشبيه الخامنئي بالحسين، قائلا: "إذا وقف قائدنا الحسيني في هذا الزمن ليقول لنا: هذا الليل قد غشيكم، سنقول له: والله يا سيدنا ويا إمامنا لو نُقتل جميعا لو أننا نعلم أننا نُقتل ثم نُحرق ثم نُنشر في الهواء ثم نُحيا ثم يُفعل بنا ذلك ألف مرة ما تركناك يا ابن الحسين".