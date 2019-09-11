دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- عاقبت محكمة مصرية، الأربعاء، 11 متهمًا من جماعة الإخوان المسلمين في مصر بالسجن المؤبد 25 عامًا، بينهم مرشد الجماعة محمد بديع، ورجلها القوى خيرت الشاطر، ضمن القضية المعروفة بـ"التخابر مع حركة حماس".

الحكم طال أيضًا قيادات الجماعة، التي تصنفها الحكومة المصرية "جماعة إرهابية"، محمد سعد الكتاتني وعصام العريان، ومحمد البلتاجي، الذين أُدينو بـ"التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان".

وقضت المحكمة بسجن مُشدد مدته 10 سنوات بحق 3 متهمين، و7 سنوات لمتهمين اثنين، فيما برأت 6 آخرين.

بينما انقضت الدعوى ضد الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي الذي توفي خلال انعقاد محاكمته على ذمة نفس القضية في 17 يونيو الماضي.

وأثناء نطقه بالحكم، قال المستشار محمد شيرين فهمي، القاضي المعني بنظر القضية، إن "خيانة الوطن جريمة كبرى لا تغتفر... جرائم المتهمين مست باستقلال البلاد وسلامتها، الوطن لا ينسى من غدر به، ليذهب كل شىء ويبقى الوطن".

وأضاف فهمي أن "راية الإخوان الكذب والمصلحة وليس لهم مبادئ ولا قيم... كفانا الله شر الإخوان وحمى البلاد من كيدهم"، على حد تعبيره.

وفي يونيو/حزيران 2015، قضت محكمة جنايات القاهرة بإعدام خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي، والسجن المؤبد لمحمد مرسي ومحمد بديع، قبل أن تلغي محكمة النقض الأحكام وتقرر إعادة المحاكمة، فيما صدر حكم آخر بالمؤبد قبل أيام ضد عدد من قيادات الجماعة من بينهم المتهمين في قضية التخابر مع حماس، في قضية اقتحام السجون والحدود الشرقية للبلاد إبان ثورة يناير 2011.