أنور قرقاش: مصر تستعيد عافيتها.. والمشهد الاقتصادي متصاعد ومشجع

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، إنه يرى أن "مصر تستعيد عافيتها وتعزز موقعها"، على حد تعبيره.

وأضاف في تغريدة له على تويتر، الأربعاء، أن "المؤشرات والمشهد الاقتصادي والاستثماري والسياحي متصاعد ومشجع"، معتبرًا أن " مصر قادرة على مواجهة التحديات والتطلعات وهي ماضية في الطريق الصحيح".

واختتم قرقاش الذي بدأ، الثلاثاء، زيارة إلى العاصمة المصرية القاهرة، بالقول إن " قوة العرب يعززه نجاح مصر".

وكان وزير الدولة الإماراتي، التقى الثلاثاء، بوزير الخارجية المصري سامح شكري، وأكد في تغريدة له على تويتر، أن اجتماعه بشكري كان مثمرًا، وشهد توافقًا تامًا في المواقف والرؤى تجاه القضايا الإقليمية، واصفًا العلاقات المصرية الإماراتية بأنها "في أزهى حالاتها".