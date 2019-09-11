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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر الإعلامي عبدالله البندر، مقطع فيديو استشهد فيه بتصريحات عدد من القادة والزعماء الذين هددوا وانتقدوا المملكة العربية السعودية وقياداتها، وذلك في أعقاب تهديدات من الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، للمملكة خلال الأشهر العشرة الماضية على حد تعبيره.

جاء ذلك في مقطع فيديو نشره البندر على صفحته بتويتر، بتعليق قال فيه: "وقفة تأمل: في العشر الأشهر الماضية صدرت كمية تصريحات صبيانية وتهديدات من ’أردوغان‘ ضد السعودية وقياداتها، وفي المقابل لا تجد أي نزول لهذا المستوى من القيادة السعودية بتصريحات رسمية ضده مما يجعلك تتذكر تهديدات من سبقوه حتى رحلوا جميعهم خاسرين وبقت السعودية شامخة".

ويظهر في مقطع الفيديو الذي نال آلاف التعليقات والردود بعد يوم على نشره كلا من الرئيس المصري الأسبق، جمال عبدالناصر ومعمر القذافي وعلي عبدالله صالح.

وفيما يلي نستعرض لكم عددا من التعليقات التي وردت على مقطع الفيديو: