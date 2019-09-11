وائل غنيم يثير ضجة بحديث عن محمد علي والسيسي ومصر بفيديو "دون شعر"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أثار الناشط المصري، وائل غنيم، الذي برز اسمه منذ ثورة 25 يناير في مصر، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهوره بمقطع فيديو نشره على صفحته بفيسبوك دون شعر، تحدث فيه عن رجل الأعمال المصري، محمد علي والجدل الواسع الذي أثاره الأخير بسلسلة مقاطع فيديو اتهم فيها الجيش المصري وشخصيات عسكرية بالفساد.

وقال غنيم في مقطع الفيديو: "وأنا في الظروف دي ومسامح نفسي ومسحت وانتم كلكم قلقانين وشايفين ان أنا مجنون، أنا عايز أشكر أمي، لأن أمي هي الي علمتني احترم الناس واحترم كرامتي انا مطلعتتش حتى لما سافرت بره مصر مطلعتش اهزأ نفسي، محمد يا علي اتلم يا محمد يا علي بطل عيب.."

وتابع قائلا: "انت (محمد علي) جاي عايز فلوس عيب تعمل كدة خلاص.." متابعا في مقطع فيديو منفصل: "أنا كويس ومسامح نفسي في كل حاجة وشلت الشعر ده عشان احنا بقالنا كتير كل واحد خايف تحكم عليه وانا النهارده مش خايف حد يحكم علي الي جوا قلبي كويس نفسي السيسي يبقى كويس ونفسي مصر تبقى كويسة ونفسي الناس الي في السجن تخرج من السجن.."

وأضاف: "نفسي أم عبدالله، الأم الي جوزها تحبس وبعدين مات وابنها بعدين مات، نفسي الست دي تهدأ، لأننا كلنا وصل فينا ان نحن نسينا الست دي بتتعزب ادي ايه دلوقت وحاسة بايه عشان احنا كلنا ما بقاش عندنا دم، فبدل ما تهتموا بيا وبشكلي انا كويس على فكرة وبقيت هادئ بصوا على الست دي الي جوزها كان رئيس مصر واترمى ومات وبعدين ابنها مات الست دي مكسورة دلوقت.."

وفيما يلي نستعرض لكم عددا من الردود والتفاعل الذي تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي: