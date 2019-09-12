شرطة دبي تكشف حقيقة الفيديو المتداول لـ"صناديق الدولارات".. وتوجه تحذيرا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشفت شرطة دبي عن حقيقة الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، معلنة عن إحباط محاولة من عصابة أفريقية للنصب بدولارات مزورة.

وقالت مدير إدارة الإعلام في شرطة دبي العقيد عيسى القاسم إن "عصابة أفريقية حاولت الاحتيال على الشخص الموجود في الفيديو، عبر التعرف عليهم عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، وإغرائه بقدرتهم على مضاعفة أمواله".

وأضاف أنهم "استدرجوه إلى شقة تحوي صناديق الدولارات المزورة، ثم قاموا بتصويره في محاولة لابتزازه ودفعه إلى إعطائهم مبالغ مالية، وعندها سارع بإبلاغ الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية التي اتخذت بدورها الاجراءات اللازمة للقبض عليهم".

وتابع القاسم بالقول إن ذلك الشخص "كاد أن يقع ضحية للعصابة لولا وعيه وسرعة تبليغه للإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية التي سارعت بدورها في كشف الحقيقة"، داعيا إلى "أخذ الحيطة والحذر من التواصل مع الغرباء والاعلانات الوهمية في التواصل الاجتماعي وعدم تصديقهم، والإبلاغ عنهم".

كشف حقيقة فيديو صناديق الدولارات . بالإشارة إلى الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي حول صناديق الدولارات، أوضح... Posted by ‎شرطة دبي - الصفحة الرسمية‎ on Wednesday, September 11, 2019

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