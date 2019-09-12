نتنياهو ينفي زرع إسرائيل أجهزة تجسس حول البيت الأبيض: فبركة كاملة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، صحة ما نشره موقع "بوليتكو" الأمريكي حول زرع إسرائيل أجهزة تجسس حول البيت الأبيض.

وقال نتنياهو، في رده على سؤال لـCNN حول مدى صحة ما ورد في تقرير موقع "بوليتكو": "بالتأكيد لا، لدينا توجيهات، أنا وجهت بعدم جمع معلومات استخباراتية في الولايات المتحدة الأمريكية، لا تجسس، هذا يتم تطبيقه بصرامة دون أي استثناءات". ووصف ما نُشر بأنه "فبركة كاملة".

وفي وقت سابق من اليوم، ذكر تقرير لموقع "بوليتيكو" أن إسرائيل زرعت أجهزة للتنصت حول البيت الأبيض، وأن إدارة ترامب كانت على علم بذلك دون أن تخاطب الحكومة الإسرائيلية في هذا الشأن.

ونقل الموقع عن 3 مسؤولين أمريكيين سابقين قولهم إن الحكومة الأمريكية رجحت مسؤولية تل أبيب عن وضع أجهزة مراقبة للهواتف المحمولة خلال العامين الماضيين، كانت قد تم العثور عليها قرب البيت الأبيض ومواقع حساسة أخرى في واشنطن.

وقال أحد المسؤولين إنه على الأرجح وُضعت هذه الأجهزة بغرض التجسس على الرئيس الأمريكي وكبار مساعديه ودوائره القريبة، على الرُغم من عدم التأكد من نجاح إسرائيل في ذلك.