تداول فيديو "اختطاف طالب" أمام مدرسة في السعودية.. وإمارة مكة: مزاح

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بالأيام القليلة الماضية، مقطع فيديو قالوا إنه يظهر "اختطاف طالب" من أمام مدرسته في المملكة العربية السعودية.

إمارة منطقة مكة ردت على مقطع الفيديو بتغريدة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، قائلة: "شرطة منطقة مكة المكرمة: لا صحة لما تم تداوله مؤخراً على وسائل التواصل الاجتماعي عن اختطاف طالب من أمام مدرسة بحي الأجواد في جدة.."

وأكدت الإمارة في التغريدة ذاتها على أن "الأمر لا يتعدى كونه مُزاح بين مجموعة من الأصدقاء".

وفيما يلي نستعرض لكم ما تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، حول هذا الفيديو: