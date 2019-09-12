السعودية تستعرض قوتها الجوية في اليوم الوطني 89

(CNN)-- في الوقت الذي تستعد فيه المملكة العربية السعودية في 23 سبتمبر للاحتفال بعيدها الوطني الـ89، كشفت وزارة الدفاع السعودية عن تصاميم طائرات القوات الجوية الملكية المشاركة في هذا الحدث.

ونستعرض لكم في هذا التقرير أنواع الطائرات والمقاتلات التي من المقرر مشاركتها، ومنها مقاتلة F15 التي تنتمي الى مقاتلات الجيل الرابع وتعتبر طائرة متعددة المهام.

وتحمل المقاتلة مدفعا رشاشا من عيار 20 ملم، فيما تصل سرعتها القصوى إلى 2.5 ماخ، أي 2665 كيلومتر بالساعة، وهي قادرة على حمل صواريخ جو جو من طراز AIM 120 وAIM-9LM.

وتستطيع أيضاً حمل قنابل وصواريخ موجهة دقيقة لضرب الأهداف الأرضية، ويوجد من المقاتلة عدة طرازات مثل F15 S و F15C اللتان ستشاركان في احتفالات المملكة بيومها الوطني.

وتقول وزارة الدفاع السعودية إن من بين المقاتلات التي ستشارك في الاحتفالات مقاتلة “تايفون” التي تصل سرعتها الى ضعف سرعة الصوت ويمكنها التحليق على ارتفاع 55 ألف قدم.

والمقاتلة مزودة بأجهزة استشعار ورادارات فائقة التطور لرصد الأهداف جواً وبراً وبحراً بفضل أنواع الذخائر التي يمكنها حملها، منها صواريخ جو-جو وأخرى جو-أرض موجهة كما تملك المقاتلة مدفع رشاش عيار 27 مليميتر.

وستشارك أيضاً مقاتلات “تورنيدو“، وهي مقاتلة هجومية واستطلاعية تعمل في ظروف جوية مختلفة ويمكنها حمل أنواع متعددة من الصواريخ لضرب الأهداف الأرضية، كما تستخدم رادارات متطورة لاستكشاف التضاريس.

ومن المقرر أن تنضم طائرات أخرى منها طائرات “كينغ آير” التي تستخدم في أغراض استطلاعية وعمليات النقل، بالإضافة الى طائرات نقل ضخمة من طراز C130 و“إم آر تي تي”