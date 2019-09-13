الجبير لـCNN: هذه هي المفاجأة في الصفحات السرية من تقرير 11 سبتمبر.. وغراهام استمر في التضليل 13 عاما

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نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— تعتزم وزارة العدل الأمريكية الكشف عن هوية شخص يعتقد أن له صلة بحكومة المملكة العربية السعودية، ومتهم بدعم اثنين من منفذي هجمات الـ11 من سبتمبر/ أيلول 2001، وفقا لما قاله المدعي العام في وثائق المحكمة، الخميس.

هوية هذا الشخص ستبقى في الوقت الحالي سرا رغم أن الاسم ستتم مشاركته مع الممثلين القانونيين لعائلات ضحايا الهجمات، والذين يتهمون المملكة العربية السعودية بالمساعدة والتنسيق مع الإرهابيين.

وفي الوقت الذي نفت فيه السعودية مرارا أي انخراط للحكومة في الهجمات إلا أن ذلك كان موضع نزاع وجدال في واشنطن، باعتبار أن 15 شخصا من أصل الإرهابيين الـ19 الذين خطفوا الطائرتين في هذه الهجمات كانوا مواطنين سعوديين.

ووفقا لممثلي عائلات الضحايا فإن هذا الشخص على الأغلب مسؤول سعودي وأنه أحد الأشخاص الثلاثة الذين أجرى مكتب التحقيقات الفيدرالي العام 2002 تحقيقات عنهم، وقيل إنهم ساعدوا اثنين من مختطفي الطائرتين بإيجاد مأوى ودعمهم ماليا بالإضافة إلى المساعدة بحصولهم على دروس طيران ورخصة قيادة في كاليفورنيا قبل الهجمات.

اسمان في تقرير الـFBI هذا كشفا للعامة سابقا وهما فهد الثميري وعمر أحمد البيومي. ويأتي هذا التطور في القضية بعد يوم على الذكرى الـ18 للهجمات التي خلفت نحو 3000 قتيلا من الرجال والنساء.