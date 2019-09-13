دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بعث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الجمعة، ببرقية عزاء إلى رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد، بعد إعلان الإمارات عن مقتل 6 من جنودها إثر حادث في "أرض العمليات".

وغادر أمير الكويت إحدى المستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية، مساء الخميس، بعد "استكمال الفحوصات الطبية"، وقال وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح إن "نتائجها تكللت بالتوفيق والنجاح وكانت مطمئنة".

وكان الديوان الأميري الكويتي أعلن، الأحد الماضي، أن الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح دخل مستشفى في الولايات المتحدة لـ"استكمال فحوصات طبية"، مما أدى إلى تأجيل لقاء كان مقررا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى موعد لاحق لم يتم تحديده بعد.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، الجمعة، أن أمير الكويت بعث برقية تعزية إلى الشيخ خليفة بن زايد عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته باستشهاد 6 من جنود الإمارات في حادث تصادم آليات عسكرية أثناء أداء واجبهم الوطني".