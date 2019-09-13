دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن يوسف الشاهد، رئيس الوزراء التونسي والمرشح في الانتخابات الرئاسية التونسية، أنه لا يمانع عودة الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي (83 عامًا) إلى تونس، التي هرب منها إلى المملكة العربية السعودية في 14 يناير/ كانون الثاني عام 2011 إثر ثورة شعبية.

تصريحات الشاهد جاءت خلال ظهوره على فضائية "حنبعل" التونسية للحديث عن برنامجه الرئاسي، مؤكدًا أنه يؤيد عودة بن علي في حال تأكُد الأنباء عن تدهور حالته الصحية.

وقال الشاهد: "نعم لعودته، لأنها حالة إنسانية وفي الإنعاش... ليست مشكلة إذا أراد أن يعود ويدفن فيها، ربي يشفيه".

وذكر الشاهد أنه ليس لديه علم عن حدوث اتصالات بين بن علي ومسؤولين في الدولة من أجل العودة، على الرُغم من قوله إنه سمع من قبل عن مرض الرئيس الأسبق.

كانت تقارير صحفية نسبت إلى منير بن صالحة محامي بن علي، قوله إنه نُقل إلى مستشفى في السعودية إثر تعرضه لأزمة صحية، لم يتسن لـCNN التأكد من صحة تلك الأنباء.

ويعيش الرئيس التونسي الأسبق بالسعودية منذ فراره عام 2011 بعد تفاقم حدة الاحتجاجات في البلاد، التي كانت إيذانا باتساع رقعة ثورات الربيع العربي في دول عربية عدة.

وصدرت أحكام قضائية تونسية ضد بن علي بعد إدانته في اتهامات بالتعذيب والقتل والفساد المالي.

يأتي هذا قبيل إجراء انتخابات رئاسية مُبكرة في تونس، الأحد المُقبل، بعد وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي في 25 يوليو/ تموز الماضي.