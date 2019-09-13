دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في خطوة استباقية لاحتمالات فصله، أعلن رئيس الوزراء التركي ووزير الخارجية السابق، أحمد داود أوغلو، استقالته من الحزب الحاكم في البلاد (العدالة والتنمية).

في مؤتمر صحفي، الجمعة، جاء إعلان داود أوغلو بعد أيام من صدور قرار داخل الحزب بإحالته إلى لجنة تأديب مصحوبًا بطلب فصله.

وحسب وكالة أنباء "الأناضول" الرسمية، أرجع رئيس الوزراء التركي السابق قراره إلى ما رآه من "تغيرات في أولويات وخطابات وسياسات إدارة حزب العدالة والتنمية"، الذي يتزعمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأوضح داود أوغلو أن "الحزب ابتعد عن قيمه وخطاباته وسياساته، وأولوياته قد تغيرت"، مُشيرًا إلى أنه لم يلق "آذانا صاغية حينما قدم لإدارة الحزب مقترحات بناءة بشأن ما يوجد فيه من خلل وأخطاء".

وقال داود أوغلو إنه شعر بـ"حزن عميق" عندما علم بإحالته إلى لجنة تأديب وطلب فصله من الحزب، مُعتبرًا أنه لا يستند إلى "حجج ملموسة".

ويبدو أن داود أوغلو سيكون جزءً من كيان سياسي جديد في تركيا، فعلى هامش حديثه قال إنه من باب المسؤولية التاريخية فإنه يتعين "السير في طريق إنشاء حركة سياسية جديدة"، يمكن لجميع التيارات الالتفاف حول فكرها المشترك من أجل مستقبل البلاد.

ووفق وكالة أنباء الأناضول، أعلن 6 أعضاء بالعدالة والتنمية استقالتهم أيضا بعدما أحالهم الحزب مع داود أوغلو إلى لجنة التأديب وطلب فصلهم.