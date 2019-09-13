أمريكا تعرض مكافأة لمعلومات عن "حراس الدين" في سوريا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية تقديم مكافأة مالية تصل قيمتها إلى 5 ملايين دولار مقابل معلومات عن 3 قياديين في جماعة تطلق على نفسها اسم "حراس الدين" في سوريا.

ونشر فريق التواصل التابع للخارجية الأمريكية منشورا على صفحته الرسمية بتويتر، قائلا في تعليق: "عرض برنامج المكافآت من أجل العدالة، التابع لوزارة الخارجية، جائزة نقدية تصل الى 5 ملايين دولار عن معلومات تقود لتشخيص ثلاثة من قادة جماعة حراس الدين التابع لتنظيم القاعدة الإرهابي في سوريا، والذين كانوا نشطاء في التنظيم لسنوات عدة ولا يزالون يوالون زعيمه أيمن الظواهري".

الأسماء الواردة في المنشور هي لكل من سامي العرايدي وهو مواطن أردني يعرف باسم ابومحمد الشامي، وأبومحمد المصري (مصري الجنسية) بالإضافة إلى فاروق السوري يعرف أيضا باسم سمير حجازي وأبوهمام الشامي.

وفي المنشور لفتت الفريق إلى أنه وبعد "ادعاء جبهة النصرة بأنها انفصلت عن تنظيم القاعدة في عام 2016 قام هؤلاء الأفراد بتكوين منظمة إرهابية تسمى حراس الدين وهي تنتمي لتنظيم القاعدة في سوريا".