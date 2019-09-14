دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تظهر اشتعال النيران في معمل شركة أرامكو السعودية بمنطقة البقيق في السعودية.

وتظهر في مقاطع الفيديو التي لا يمكن لموقع CNN بالعربية التأكد من صحتها أو تاريخ تصويرها، اشتعال النيران في مناطق بالمعمل، الأمر الذي أثار تكهنات بين نشطاء حول أسباب ذلك.

ولم تعلق السلطات السعودية على مقاطع الفيديو أو هذه التقارير حتى كتابة هذا التقرير، إلا أن قناة العربية السعودية ذكرت في شريط عاجل: "تمت السيطرة على حريق شب بمعمل أرامكو في بقيق ولم يعرف سببه حتى اللحظة".

ونقلت القناة على لسان مصدر بأن "الجهات الرسمية السعودية ستصدر لاحقا بيانا رسميا حول حريق بقيق وأسبابه".

من جهته علّق تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية على مقاطع الفيديو وما أثير من تكهنات حول هذه التقارير، قائلا في تغريدة على صفحته الرسمية بتويتر: "حسابات مغرضه وكذب واشاعات... الحمدالله آمن وآمان ... البقيق بخير!".

من جهته قال بدر العساكر، مدير مكتب ولي عهد السعودية، الأمير محمد بن سلمان، بتغريدة على صفحته بتويتر بوسم بقيق: "اللهم نستودعتك وطننا وأهله، أمنه وأمانه، ليله ونهاره، أرضه وسماءه .. ربِّ اجعل هذا البلد آمنًا مطمئنًا وسائر بلاد المسلمين".