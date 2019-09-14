بعد استهداف معمل أرامكو فيها.. محافظة بقيق بسطور

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة الداخلية السعودية، السبت، استهداف معمل لشركة أرامكو النفطية في محافظة بقيق بالمنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية، والتي تعتبر مقرا لحقل نفطي مهم ضمن سلسلة من الحقول في المملكة.

وفيما يلي نقدم لكم نبذة سريعة عن محافظة بقيق ومعامل أرامكو فيها:

معامل أرامكو في بقيق تتكوّن من ثلاث مناطق عمل رئيسة هي معمل النفط الخام، ومعمل الغاز المسال، ومعمل المنافع المساندة، وفقا للموقع الرسمي للشركة الذي أشار إلى أن المعامل في المحافظة تواصل سعيها للحصول على شهادة الاعتراف بحلول عام 2020 كأحد الرواد العالميين في مجال معالجة المواد الهيدروكربونية.

اما محافظة بقيق فتمتد على مساحة حوالي 595 كيلومتر مربع من غوغان شمالا باتجاه الدمام وحتي محطة المايكروويف غربا ومن ساحل القرية إلي كوبري فرزان غربا باتجاه الرياض، وهي احدى مدن المنطقة الشرقية التي تشهد نموا عمرانيا متسارع ويبلغ عدد سكان المحافظة والقرى والهجر التابعة لها حاولي 70 ألف نسمة وفقا للموقع الرسمي للمنطقة الشرقية بالمملكة.

وغلى جانب كونها إحدى معاقل شركة ارامكو السعودية يوجد بها مصنع لأسمنت ومصنع للطابوق ومصنع آخر للجير.