ملك الأردن يدين "هجوم أرامكو" في اتصال هاتفي مع العاهل السعودي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعرب العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، خلال اتصال هاتفي مع نظيره السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، السبت، عن استنكاره وإدانته للاعتداء الذي استهدف منشأتين نفطيتين سعوديتين تابعتين لشركة أرامكو.

وقال الديوان الملكي الأردني، إن الملك عبدالله الثاني أعلن في اتصال هاتفي مع الملك سلمان آل سعود، "إدانته للاعتداء الجبان الذي استهدف موقعين تابعين لشركة أرامكو".

وأضاف البيان أن الملك الأردني أكد لملك السعودية وقوف الأردن إلى جانب السعودية.

وكانت دول مصر والإمارات والكويت والبحرين والأردن والولايات المتحدة وبريطانيا، أعربت عن إدانتها للهجوم الذي شنته ميليشيات المتمردين الحوثيين في اليمن على معملين تابعين لشركة أرامكو السعودية للبترول، السبت.